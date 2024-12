Atalanta-Milan – Le scelte ufficiali del match, Gasperini decide di giocare senza prima punta

Alle ore 20.45 va in scena il big match della 15esima giornata di Serie A, con Atalanta e Milan che si affrontano al Gewiss Stadium. Gasperini decide di tenere fuori Retegui e di affidarsi alle 2 sottopunte, ovvero Lookman e De Keteleare, che avranno il compito di non dare punti di riferimento alla difesa rossonera come accaduto contro il Napoli al Maradona. Dall’altra parte Fonseca si affida a Morata e alle sue spalle il solito trio formato da Leao, Pulisic e in questo caso Musah. Queste le formazioni ufficiali del match:

Atalanta – Carnesecchi; Kolasinac; Hien; Djimsiti; Ruggeri; De Roon; Ederson; Bellanova; Pasalic; De Keteleare; Lookman

Milan – Maignan; Hernandez; Gabbia; Thiaw; Emerson; Fofana; Reijnders; Musah; Leao; Pulisic; Morata