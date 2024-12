Tuttosport – Napoli, piace Ricci: spunta una strategia di mercato

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di un possibile scenario di mercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato, i partenopei hanno intenzione di farsi avanti per Samuele Ricci, centrocampista e fulcro del gioco del Torino, oltre che punto fermo della Nazionale italiana. A tal proposito sta balenando un’idea: avere una prelazione per il giovane calciatore in caso di cessione ai granata di Giovanni Simeone, valutato sui 15 milioni e chiaro obiettivo di mercato. Ricci è un regista moderno che ha stupito gli addetti ai lavoro, tanto da finire sul taccuino di più squadre, sia italiane che estere.