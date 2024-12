Top&Flop Lazio-Napoli, il migliore ed il peggiore del match secondo la redazione di MondoNapoli

La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore azzurro dell’incontro.

Il Napoli viene sconfitto dalla Lazio con il risultato di 3-1 e dice addio alla Coppa Italia. Gli uomini di Antonio Conte sono stati travolti dal dinamismo e dalla rapidità dei biancocelesti, e non hanno opposto resistenza, venendo sovrastati in ogni aspetto del gioco. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

TOP – Giovanni Simeone.

L’argentino si è distinto non solo per il gol, ma per tutta la foga dimostrata in questo match. La sua rete, che ha portato momentaneamente l’incontro sull’1-1, è la fotografia della sua partita: rabbiosa e di spirito. Si è spesso sacrificato quando c’è stato bisogno, e si è fatto trovare pronto in occasione della sua rete. Mandas gli ha poi negato il secondo gol verso la fine del primo tempo. Tra tutti, il più meritevole.

FLOP – Giacomo Raspadori.

La fotografia del match dei partenopei: inadeguato e arrendevole. Viene impiegato in dei compiti a lui insoliti, ed è spesso richiamato a ripiegare in fase difensiva. Ma è proprio in attacco che viene meno il suo match. Non riesce mai a proporre con qualità e viene costantemente inghiottito dagli avversari. Commette una leggerezza in tutti e tre i gol dei biancocelesti. Menzione per Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, i due uomini più in difficoltà del reparto arretrato.