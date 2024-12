RMC Sport – Il Psg punta Victor Osimhen, Luis Enrique si è ricreduto e ora si discute per farlo arrivare a gennaio

Il Psg starebbe guardando in casa Napoli per il mercato di gennaio, in particolar modo ad un vecchio pallino del club parigino, Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dall’editorialista di RMC Sport Daniel Riolo, il tecnico Luis Enrique si sarebbe pentito della scelta fatta in estate di non chiedere con forza alla dirigenza di acquistare l’attaccante nigeriano, che nel prestito in Turchia sta facendo bene. Il Napoli chiedeva una cifra complessiva di 220 milioni di euro per far partire la punta e Kvaratskhelia, mentre questa volta l’attaccante cosa molto meno, proprio per questo si starebbe già discutendo internamente al club per acquistarlo a gennaio e tentare l’assalto col Napoli.