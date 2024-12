Mercato Napoli-Juventus: intrecci su Raspadori, Danilo e Fagioli

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Napoli e Juventus potrebbero essere protagoniste di nuovi intrecci di mercato. Alcuni giocatori di entrambe le squadre, relegati a un minutaggio ridotto in questo avvio di stagione, potrebbero valutare un trasferimento. L’altra squadra sarebbe pronta a farsi avanti per accoglierli.

Tra i temi caldi, si registra un recente incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Maurizio Manna, e l’agente di Danilo, capitano della Juventus, già definito incedibile dal dt Cristiano Giuntoli. In prospettiva futura, al Napoli piace anche Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2000.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe manifestato interesse per Giacomo Raspadori. Tuttavia, il Napoli ha confermato la fiducia sia nell’ex Sassuolo sia in Giovanni Simeone, quest’ultimo richiesto dal Torino.



Manna, prima di Torino-Napoli, ha ribadito l’importanza di Raspadori ai microfoni di DAZN: “Giacomo rimarrà al Napoli. Non giocare ogni tre giorni può diventare un vantaggio, ma trovare minutaggio è più complicato per alcuni. Raspadori è un giocatore forte e centrale nei nostri piani, non intendiamo privarcene.”