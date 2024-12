Massimo Mauro su Conte e Napoli: “Raspadori non adatto, McTominay simbolo dell’era Conte”

Massimo Mauro, noto opinionista di Mediaset, ha espresso il suo punto di vista durante un intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Mauro ha analizzato vari aspetti legati a Antonio Conte e al suo modo di lavorare, evidenziando la sua meticolosità e la capacità di curare ogni dettaglio per ottenere il massimo dai suoi giocatori:

“Conte è un vincente e sa quanto i dettagli possano fare la differenza. Non agirebbe mai contro gli interessi di uno dei suoi calciatori. Per quanto riguarda Raspadori, non credo sia adatto ai meccanismi di gioco di Conte. Non può essere schierato come esterno, ruolo in cui nessun allenatore è mai riuscito a sfruttarlo appieno. Anche solo cinque minuti in campo possono risultare decisivi nell’economia di un campionato, quindi comprendo la scelta di Conte di non volersene privare, ma al posto del calciatore non credo sarei rimasto.”

Mauro ha poi sottolineato il tipo di giocatori preferiti da Conte per il ruolo centrale: “Conte predilige calciatori fisici come Lukaku e McTominay. Raspadori è rapido e ha forza nelle gambe, ma è troppo piccolo fisicamente per interpretare quel ruolo. McTominay, invece, è un esempio perfetto del valore che Conte apporta al Napoli: era stato ceduto dal Manchester United, eppure si è rivelato un giocatore fondamentale. Nonostante il suo fisico longilineo, quasi da fenicottero, è molto concreto, capace di giocare su entrambe le fasi e dotato di un tiro eccellente. Scott rappresenta perfettamente l’era Conte.”

Infine, Mauro ha commentato le recenti tensioni tra Conte e Marotta, minimizzandole: “Sono entrambi figure esperte, consapevoli del peso delle parole. È chiaro che entrambi mirano a tutelare i propri giocatori.”