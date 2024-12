Magoni: “Qual è il vero ruolo di Raspadori? Vi dico la mia”

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del vero ruolo di Raspadori. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il ruolo di Raspadori? E’ un caso da studiare perché è in nazionale ed è quello che ha il più basso minutaggio in campionato. Se vai in nazionale è perché hai qualità, ma avrebbe bisogno di giocare una ventina di partite da titolare per capire quale può essere il suo impatto. Ha delle caratteristiche che entra in campo ed è subito operativo e ficcante, riesce anche a determinare, ma bisognerebbe valutarlo nell’arco di tante partite. Questo sente adesso ed ha bisogno di giocare con continuità per conservare il posto in nazionale. Conte? Il Napoli ha margini di miglioramento, ho visto un po’ di partite ed ha il potenziale per fare di più. Il Napoli vince di misura, ma con sicurezza, ma ha la possibilità di gestire più facilmente certe partite senza tenerle così aperte. Son cambiati tanti giocatori, il Napoli è reduce da una stagione deleteria. Ha dovuto affrontare un mercato difficile, penso a Di Lorenzo e Kvaratskhelia che sono stati rigenerati dal tecnico. McTominay s’è inserito in Italia in maniera velocissima, il Napoli merita di stare lì in alto”.