Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha appena diramato la lista dei convocati in vista della partita di Coppa Italia contro il Napoli, in programma per stasera all’Olimpico. Non ce la fanno gli acciaccati Nuno Tavares e Boulaye Dia, che dunque non prenderanno parte al match. Sono invece inclusi i fuori rosa Hysaj, Basic e Akpa Akpro. Di seguito, l’elenco completo dei convocati.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1864655974612557996