Il Mattino – Stadio Maradona, Manfredi serve un assist ad ADL? C’è un dettaglio

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione legata allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato, il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi potrebbe aver servito un assist ad Aurelio De Laurentiis. Motivo? La giunta ha approvato degli investimenti per l’ippodromo di Agnano del valore di 35 milioni in 6 anni. Si sottolinea che nel sito può essere realizzata una pista di atletica, motivo per cui lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe diventare la casa del calcio. C’è questa sensazione, specie perché così De Laurentiis potrebbe accelerare nel presentare il suo progetto di ristrutturazione, specie in vista di Euro2032.