Il Mattino – Lazio-Napoli, ieri Conte ha fatto allenare sui rigori. Il retroscena

L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena dell’allenamento di ieri del Napoli, finalizzato al prepararsi al top in vista della sfida alla Lazio di stasera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato, Antonio Conte ha fatto allenare i suoi calciatori sui tiri di rigore. Infatti, in caso la partita di stasera terminasse in parità durante i regolari 90 minuti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore, esattamente come è accaduto in occasione di Napoli-Modena o di Fiorentina-Empoli giocata ieri sera. Questa appendice proposta dal tecnico, serve al fine che i suoi elementi non siano mai impreparati dinanzi a delle particolari eventualità.