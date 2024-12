Gazzetta – Napoli, alla Roma interessa Raspadori per l’attacco

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori: “La terza “urgenza” per la Roma è un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Dovbyk. Cioè un centravanti atipico, più tecnico e agile nello stretto, come Giacomo Raspadori del Napoli, che in azzurro trova a pochissimo spazio. Un attaccante che può giocare in mezzo o da seconda punta accanto allo stesso ucraino, più di quanto non possa fare l’uzbeko Shomurodov. Una punta, quella al momento a disposizione di Antonio Conte, che di sicuro è in grado di dare per caratteristiche fisiche meno punti di riferimento ai marcatori centrali“.