Foggia: “Raspadori? Per me gioca meglio da sottopunta. Nel 2012 potevo venire al Napoli”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di Giacomo Raspadori, oltre che di un retroscena che lo avrebbe visto arrivare al Napoli da calciatore. Di seguito, le sue parole.

”Raspadori? Da sottopunta secondo me gioca meglio, per qualità tecniche e per le giocate che fa vicino alla porta. Potevo venire a Napoli nel 2012, al mercato di riparazione. Potevo realizzare il sogno di una vita, purtroppo non se ne fece niente. Dissi a Lotito che avrei lasciato lì tre mensilità e dissi al Napoli che bastava coprirmi le spese dei mutui che avevo in corso. Sarei venuto a giocare al Napoli anche gratis per realizzare il sogno di una vita”.