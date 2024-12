Fedele sbotta: “Conte non pensa a passare il turno di Coppa Italia!”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match di Coppa Italia Lazio-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Non sono d’accordo e non condivido il turnover totale per questa sera. La vedo una ‘mandrakata’, un paracadute: mettiamola così. L’allenatore accontenta gli altri, perché non si rende conto che la Coppa Italia deve essere un obiettivo concreto. Continuano a parlare di quarto posto come traguardo prefissato, ma arrivare quarti vorrebbe dire aver fatto il minimo sindacale, dopo aver speso 150 milioni di giocatori più altri 20 di staff tecnico. Conte se ne frega altamente della Coppa Italia e dà il contentino ai giocatori. Se esce, dice d’aver fatto il possibile. Un turnover simile non è mai capitato, mai nella storia, nemmeno con Mazzarri quando ruotò a Bucarest o col Chievo. Mi auguro che il Napoli passi, ma in caso contrario il comportamento dell’allenatore non deve passare in cavalleria: perdere sarebbe sicuramente una nota negativa di questa stagione”.