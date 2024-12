David Neres torna titolare: la sua occasione contro la Lazio all’Olimpico

Quella di stasera sarà una serata speciale per David Neres, pronto a tornare titolare dopo quaranta giorni dall’ultima volta. L’esterno brasiliano, nonostante uno spazio ridotto nelle rotazioni di Antonio Conte, ha brillato in questo avvio di stagione con gol e assist decisivi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Neres si è alternato tra il ruolo di esterno destro e quello di vice-Kvaratskhelia sulla fascia sinistra: “Conte lo schierava a destra, poi è diventato l’alter ego di Kvara a sinistra. Ha numeri e qualità all’altezza dei migliori, ma in questa fase il tecnico non vuole alterare certi equilibri, soprattutto in fase difensiva.”

Questa sera, però, Neres avrà la chance di lasciare il segno: all’Olimpico, contro la Lazio, proverà a fare la differenza nel primo dei due scontri ravvicinati contro i biancocelesti.