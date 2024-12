Corvino: “Dorgu? Non partirà a gennaio, se ne parlerà in estate”

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche di Patrick Dorgu, punto di forza della formazione pugliese e obiettivo di mercato del Napoli. Alla domanda sul futuro del suo gioiello, il dirigente ha risposto svelando che non partirà a gennaio, ma che eventuali discorsi nasceranno solo in estate. “Un calciatore come Dorgu ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui ce ne sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene”.