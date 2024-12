Secondo Il Corriere della Sera, il Napoli vorrebbe ingaggiare Danilo già a gennaio, il brasiliano però non vorrebbe lasciare Torino prima della fine della stagione: “Per l’immediato a Conte e Manna non sarebbe dispiaciuto Danilo, ai margini nella Juve di Thiago Motta. Il capitano dei bianconeri e del Brasile, colonna della Juventus di Max Allegri, nonostante sia in scadenza di contratto non è orientato a lasciare Torino a gennaio, a meno che la società non gli riconosca una corposa buonuscita“.