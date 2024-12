Secondo Il Corriere della Sera, il Napoli starebbe già trattando con il Lecce per Dorgu, esterno che sta facendo molto bene in questa stagione: “L’affare impostato è legato a Patrick Dorgu, l’esterno danese tuttofare del Lecce. Il ventenne premiato a Copenaghen come «Talento dell’anno» nel 2024 costa 40 milioni: l’idea è acquistarlo a gennaio per lasciarlo in prestito in Salento sino a fine anno“.