Secondo il Corriere della Sera, il Napoli sarebbe alla ricerca di un difensore centrale per gennaio: “Antonio Conte non ha le garanzie che vorrebbe di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Antonio Conte, senza impegni europei, ha una macchina quasi perfetta: ha bocciato Rafa Marin e ha chiesto a Juan Jesus di trovare sistemazione altrove. Il motivo è chiaro: far spazio a un altro profilo più pronto per rinforzare l’organico nel 2025“.