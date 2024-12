Colonnese: “Il Napoli ha giocatori forti, anche le alternative sono valide, perché nascondersi? Si può pensare allo Scudetto”

L’ex difensore Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Maracanà per parlare della prima di due sfide tra Napoli e Lazio che si terranno nel giro di 3 giorni. All’ex calciatore è stato chiesto se gli azzurri possano lottare per lo Scudetto e come sarà la partita di Coppa considerando l’ampio turnover. Queste le sue parole: “Il Napoli gioca con una seconda squadra, con dei giocatori che fino a questo momento hanno giocato poco, come la difesa, ma se vedi gli altri ruoli hanno tutte ottime alternative. Il Napoli sta giocando con i due centrali di difesa che fino a questo momento non hanno mai giocato insieme, ma per il resto è una squadra forte e solida. Non bisogna nascondersi, la squadra è forte, con giocatori e un allenatore molto forte, una piazza fortissima, quindi perché non deve lottare per quell’obiettivo? Che poi non riesca a vincerlo ci sta, ma visto il modo in cui sei partito ora non puoi pensare al quarto posto. La Lazio è una squadra equilibrata, c’è tanto affetto del pubblico visto l’ottimo inizio di stagione, ha trovato un allenatore serio che ha scelto dei ragazzi che nessuno pensava facessero bene. Meritatamente si trova lì davanti, contro il Parma non meritava la sconfitta. La squadra mi piace, e arriva a una partita importante contro un Napoli che vorrà passare il turno. Anche la Lazio avrà voglia di passare, sarà una bella sfida. Raspadori è un giocatore in involuzione, quelli come lui se non giocano fanno fatica a trovare la condizione. Non è un velocista e poi non si capisce bene quale sarebbe il suo ruolo in campo”.