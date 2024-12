CdS – Napoli, è sfida alla Lazio e alle milanesi per Belahyane. La situazione

Il Napoli sta pensando a Reda Belahyane per rinforzare il centrocampo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il giovane centrocampista marocchino classe 2004, di proprietà del Verona, ha stupito gli addetti ai lavori con prestazioni di ottimo livello ed è diventato l’oggetto del desiderio di varie squadre in Serie A, tra cui i partenopei. Su di lui c’è con grande interesse la Lazio, oltre che Milan ed Inter. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni, e potrebbe trattarsi di un colpo in ottica futura.