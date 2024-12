CdS – Meret all’Inter si allontana? Pronto il rinnovo per Sommer

Altro che Meret: l’Inter sta lavorando al rinnovo del suo estremo difensore Yann Sommer. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato, il portiere svizzero ha convinto attraverso il suo rendimento, e la società ha intenzione di estendergli il contratto fino al 2026. Un fatto non scontato, visto che nel suo accordo c’è una clausola unilaterale da parte dell’Inter per cui il rapporto può essere interrotto in anticipo di un anno. Questa, non verrà esercitata. Una vicenda che di fatto allontana il portiere del Napoli Alex Meret dai nerazzurri, ai quali è stato accostato a parametro zero per la prossima stagione.