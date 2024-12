CdS – Lazio-Napoli, Baroni dovrà rinunciare a tre giocatori

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Lazio, avversaria del Napoli stasera in Coppa Italia. Si è parlato a proposito delle assenze tra le fila di Marco Baroni. Secondo quanto riportato, il tecnico in occasione della partita dell’Olimpico non avrà a disposizione Boulaye Dia e Nuno Tavares, due dei punti di forza della squadra. C’è l’intenzione di provare a riaverli in occasione della sfida di domenica del Maradona, per la quale potrebbero recuperare. Discorso diverso per Matias Vecino che non giocherà nessuna delle due partite previste.