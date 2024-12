Bucchi: “Raspadori stasera non deve sentire responsabilità, ha bisogno di continuità, dovrebbe andare via”

L’ex allenatore del Sassuolo Cristian Bucchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Giacomo Raspadori, calciatore allenato nel periodo sulla panchina emiliana. Secondo il tecnico il numero 10 della Nazionale dovrebbe lasciare Napoli per poter continuare il proprio percorso professionale e crescere. Queste le sue parole: “Stasera nella partita contro la Lazio Raspadori non deve sentire la responsabilità di dover fare la partita della vita. Giacomo avrebbe bisogno di trovare continuità per poter continuare il proprio percorso professionale. Trovare continuità nel Napoli vorrebbe dire per lui fare il titolare, saper accettare l’utilizzo senza avere la possibilità di un minutaggio eccezionale. La fortuna che ha avuto Giacomo nel Napoli di Spalletti è stata la partecipazione in Champions League. Senza le coppe invece è più difficile, devi essere bravo in quelle poche occasioni che hai. Nel nuovo assetto del Napoli riuscire a sostituire uno come Lukaku e McTominay è davvero difficile. Raspadori è una seconda punta, ha un grande attacco della profondità, nelle due punte è bravissimo. Se vuole fare uno step in più deve chiedere di andare via, ma se sono Conte me lo tengo sempre bello stretto”.