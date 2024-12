Vinicio: “Lotta Scudetto? Il Napoli è lì con merito. Su Lukaku…”

Luis Vinicio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli può puntare allo scudetto? “Basta vedere quello che ha fatto nelle ultime partite, gli azzurri sono sulla strada buona. E’ ancora presto ma potranno lottare per lo scudetto fino alle fine.

Conte ha detto che le vittorie vanno costruite, lei crede che il mister azzurro abbia ragione? Ha ragione, per vincere serve tempo, certo delle volte può capitare di ottenere subito il successo, ma la costruzione ti può aiutare a far durare il successo nel tempo.

Domani c’è la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, lei conosce bene entrambe le piazze. Chi è la favorita? Nessuno sa cosa potrà succedere quel che posso dirti è che sarà una partita equilibrata. Napoli e Lazio sono due squadre che hanno fatto un ottimo percorso in questo inizio di stagione, vediamo che accadrà durante la partita ma ci sono tante variabili.

Secondo lei Romelu Lukaku è il centravanti adatto per il Napoli? Meglio Luis Vinicio o Lukaku? Il paragone non lo possiamo fare. Lukaku è stata una decisione di Conte e non si può discutere e per il momento i numeri sono dalla sua parte. Dobbiamo avere pazienza”.