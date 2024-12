Antonio Conte chiede un difensore centrale nella finestra di gennaio.

Ne ha parlato stamane il sito di Tuttomercatoweb, secondo cui la richiesta potrebbe essere partita dal mancato utilizzo dell’ex Alaves e Real Madrid Rafa Marin: il suo mancato impiego potrebbe essere relativo al fatto che il calciatore non abbia convinto al 100% Conte, che chiederebbe in questo caso più esperienza ed affidabilità per rinforzare la difesa.