Tmw – Cannavaro torna in panchina? Il Venezia potrebbe pensarci in caso di esonero di Di Francesco

Il Venezia allenato da Eusebio Di Francesco è attualmente ultimo in classifica con solo 8 punti totalizzati. I lagunari, tornati in Serie A nel corso di questa stagione, fanno fatica a trovare risultati e appaiono come una compagine sfortunata e in enorme difficoltà. Alcuni destini però, potrebbero cambiare in occasione della prossima partita che si disputerà contro il Como. In caso di sconfitta, potrebbe arrivare il cambio in panchina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nome che ha maggior considerazione al momento è quello di Fabio Cannavaro, noto soprattutto per il suo background internazionale. Piacciono però anche Andrea Pirlo e Giuseppe Iachini. La formazione veneta, sfiderà il Napoli il giorno 29 dicembre, motivo per cui non è da escludere che possano presentarsi al Maradona con una nuova guida tecnica.