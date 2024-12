Rullo: “Dorgu? È già da top club. Olivera? Con Conte si sta esprimendo benissimo”

Erminio Rullo, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di Patrick Dorgu, obiettivo di mercato del Napoli, oltre che della suggestione Mehdi Dorval, terzino in forza al Bari. Di seguito, le sue parole.

“Conosco bene Dorval, il suo agente è un suo amico, lavora con Corvino. Gli diedi una mano a portarlo al Fasano, ciò che mi colpì di lui è il fatto che sia un destro e gioca spesso a sinistra. Gioca con entrambi i piedi, ha una forza esplosiva, è un po’ tipo Marcelo, l’ex Real Madrid. È piccolino strutturalmente, ma ha forza fisica e qualità, poi sta crescendo tanto. Dorgu? Ha uno spessore più alto di Dorval, anche in prospettiva. Dorgu è già adesso da top club, il Napoli farebbe un gran colpo e ci starebbe bene nello scacchiere di Conte. Dorval non so se possa giocare già l’anno prossimo nel Napoli, ma potrebbe essere una pedina di scambio con l’Empoli per esempio. Olivera? Mi sta sorprendendo tanto, è molto attento in fase difensiva, con Conte si sta esprimendo benissimo e quando la squadra si esprime così bene è più facile per tutti”.