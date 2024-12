Pedullà: Chiesa è il giocatore preferito di Conte, al Liverpool non è soddisfatto

Il giornalista Alfredo Pedulla ha parlato su Youtube che svela gli ultimi aggiornamenti di mercato del Napoli in particolare sull’ex Juventus ora all’Liverpool Federico Chiesa.

La scorsa estate il Napoli aveva dimostratato un apprezzamento per Federico Chiesa, ma nient’altro. Sarebbe stato complicato. Vero che Conte lo considera tra i suoi preferiti nel ruolo di esterno offensivo, ha una stima enorme per Chiesa, ma tra Juventus e Napoli molto difficilmente tranne clamorose eccezioni potrebbero esserci manovre di mercato. Se magari non sarà contento al Liverpool e secondo me già non lo è, perché in Premier League gioca poco, sarebbe più facile tornare in Italia dalla finestra piuttosto che dalla porta principale.