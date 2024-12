Foschi: “Lazio-Napoli? Match importante per Raspadori, vi spiego”

Il dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match di Coppa Italia Lazio-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Lazio-Napoli occasione importante per Raspadori? È un buonissimo calciatore, difficile capire se sia più giusto lasciarlo andare per fargli trovare minutaggio altrove o tenerlo ma certamente ad oggi non gioca per quanto vale. Il futuro non è determinato da questa partita: Conte vuole tenerlo ed utilizzarlo come ritiene più opportuno in vista dell’obiettivo finale, che a mio parere non è entrare nelle prime quattro, perché Conte, lo sappiamo, vuole vincere. Non credo che Raspadori sia sul mercato per gennaio”.