Corbo: “McTominay ha trovato la giusta posizione in campo. Mi incuriosisce il silenzio di ADL”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli e di Antonio Conte. Di seguito, le sue parole.

“Il pensiero di Conte? Nel calcio italiano vedo una compostezza esemplare dal punto di vista dei tifosi. La stampa è stata generosa nei confronti di Conte, all’inizio, ora sta seguendo con ammirazione la crescita di questa squadra. Conte fa un appello a persone che fanno già ciò che lui chiede. La vittoria col Torino? Ho visto un Napoli ben distribuito sul campo, col ruolo afferrato di McTominay che non è stato più al centro di un equivoco tattico che danneggiava sia Kvaratskhelia che Lukaku. Lo scozzese s’è posto in una posizione perfetta per aiutare sè stesso ed i compagni. Sono preoccupato se oggi si comincia a parlare troppo di mercato, mi incuriosisce il silenzio del presidente che ha accontentato Conte in tutto. Gli ha comprato anche un calciatore come Lukaku a prezzi fuori mercato, poi De Laurentiis s’è relegato in un ruolo di comprimario. Ora bisogna rispettare la sua agibilità operativa, il Napoli l’anno scorso aveva un tesoretto e quest’anno le risorse del club sono leggermente inferiori. Ora De Laurentiis deve creare un piano industriale nei limiti delle risorse”.