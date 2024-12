Cioffi: “Lazio-Napoli? Baroni è un maestro, saprà come vincere”

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del match di Coppa Italia Lazio-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Lazio-Napoli? Le ho viste quasi tutte le partite della Lazio, mai sbagliate, puoi giocar bene o meno bene ma non ha mai avuto segnali di una squadra che stacca la spina. Sempre squadra, sempre attivi, credo farà la stessa cosa domani. Credo che Baroni si concentrerà sulla prima partita, la scelta difficile è stata lo gestire i giocatori, il momento mentale e di forma, per poi spingere il giocatore. Poi rischi di perdere il flusso dei giocatori, della squadra. Magari sbagli facendo giocare uno per forza e togli un altro, ma Baroni è stato eccezionale in questo”.