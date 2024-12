Chiariello: “Meret all’Inter una fake news, ho le prove scritte dei diretti interessati”

Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato sul suo profilo X le voci circolanti negli ultimi giorni che vorrebbero Alex Meret nel mirino dell’Inter per la prossima stagione a parametro 0. Stando a quanto affermato, non ci sarebbe una reale trattativa tra il portiere del Napoli e la dirigenza nerazzurra. Rispondendo a questo suo tweet, Chiariello ha poi raccontato che il vero motivo per cui l’accordo non è stato ancora siglato è perché c’è una distanza del 25% tra richiesta e offerta. “Ribadisco ancora una volta: fakenews, questa volta della Gazzetta. Ed ho le prove SCRITTE dei diretti interessati anche stavolta. Ho l’impressione che trattasi di altro tentativo nordista di destabilizzare l’ambiente Napoli, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica (Marotta docet). Stampa napoletana, non cascare nel trappolone dando voce a questi tentativi!”. A questo messaggio, arriva la seguente risposta ad un utente: “Semplicemente perché c’è una distanza del 25% circa tra richiesta e offerta. Vedremo…”