CdS – Neres in campo dal primo minuto contro la Lazio, c’è grande curiosità

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’impiego dal primo minuto di David Neres in occasione della partita di Coppa Italia Lazio-Napoli. Il brasiliano, che ha avuto pochissime possibilità per farsi notare dal primo minuto, avrà modo di poter giocare una gara dall’inizio. “C’è grande curiosità tra i tifosi nel vedere Neres all’opera, è la stessa di Conte per cui il brasiliano è un’arma preziosa quando c’è bisogno di chiudere le partite. L’ex Benfica entra sempre, è l’alter ego di Kvaratskhelia, e si è collocato a sinistra dopo aver iniziato la stagione a destra. A Torino aveva chiuso la partita sullo 0-2, ma è stato pescato in fuorigioco. Domani, riproverà ad incidere con il suo talento e senso del dribbling”.