SSC Napoli, svelato il POTM di novembre: i tifosi azzurri votano Alessandro Buongiorno! 

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato eletto POTM (Player of the Month) per quanto riguarda il mese di Novembre.

I tifosi azzurri, attraverso l’app ufficiale della SSC Napoli, hanno votato per il centrale torinese dopo le prestazioni convincenti contro Inter e Roma.

Ecco la nota del club sul sito ufficiale: “Alessandro Buongiorno eletto Player of the Month di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore come miglior giocatore del mese. A Novembre il nostro difensore è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma al Maradona, disputando inoltre una prestazione eccellente nel match del Meazza contro l’Inter. Buongiorno si aggiudica il POTM per la terza volta consecutiva!“