Sono 4 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo per un turno dopo la 14esima giornata. Toure unico squalificato per rosso diretto, gli altri 3 erano diffidati e salteranno la prossima giornata, tra cui Rovella della Lazio che non ci sarà contro il Napoli.

Questi gli squalificati:

Toure(Udinese): “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.

Rovella(Lazio); Coppola(Verona); Vasquez(Genoa): già diffidati e ammoniti nell’ultimo turno.