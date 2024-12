L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su un retroscena riguardante l’acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli. Secondo il quotidiano bravura e fortuna, questi sono stati i segreti di un grande colpo di mercato. Questo perchè il club azzurro ha colto l’attimo giusto, intercettando la soffiata ricevuta il 13 agosto dall’Inghilterra. Era quasi ora di pranzo e a Villa Stuart stava per concludere le visite mediche Marco Brescianini, ormai prossimo ad essere l’erede di Zielinski. Invece l’affare saltò a pochi passi dalla firma e poche ore dopo su di lui era già forte l’Atalanta. Passò come uno scippo di Percassi, mentre era stato Manna a cambiare all’ultimo il suo obiettivo. Il Napoli aveva capito di poter davvero prendere McTominay e da Conte arrivò il via libera per chiudere la trattativa con il Manchester United. Il giocatore scozzese aveva già deciso e non vedeva l’ora di indossare la maglia azzurra, ed aveva già chiesto consigli proprio al suo nuovo allenatore. Lo scozzese aveva già compreso infatti che sarebbe stato al centro del progetto e per questo non ha esitato a dire addio allo United, la squadra in cui era stato fin dai primi anni del settore giovanile.