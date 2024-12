L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardo al Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano nella lotta Scudetto Conte ha un vantaggio non da poco, ovvero quello di non disputare le Coppe europee. L’assenza di partite internazionali permette all’allenatore azzurro di lavorare tutta la settimana sulla tattica, di perfezionare movimenti e trovare nuove idee di gioco. Questo per esempio non sta accadendo con Thiago Motta alla Juventus e con Fonseca al Milan, ancora alla ricerca di un equilibrio tra le due fasi. Il mister azzurro invece in poco tempo ha migliorato la fase difensiva, alzando il muro davanti a Meret ed ora sta cercando di migliorare il rendimento della fase offensiva.