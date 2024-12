L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita che attende il Napoli giovedì sera contro la Lazio in Coppa Italia. Secondo il quotidiano Conte è pronto a fare un ampio turnover per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Quindi dovrebbe esserci spazio per i vari Caprile, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Neres, Ngonge, Simeone, e Raspadori. Soprattutto si spera però di vedere anche Rafa Marin, che quest’anno ha giocato solo contro il Palermo nel turno precedente di Coppa Italia. E poi se Conte dovesse lanciare insieme contemporaneamente Raspadori e Simeone è probabile anche il passaggio ad un 4-2-3-1