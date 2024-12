Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato il programma degli azzurri per la partita di Coppa Italia di Giovedì contro la Lazio: “Programma particolare per il Napoli per la trasferta all’Olimpico: la partenza per la capitale è prevista per giovedi mattina e il rientro venerdì. Quindi niente notte di vigilia a Roma e solo venerdì si tornerà in città”. Ci saranno poi un paio di giorni per preparare la seconda sfida ai biancolecelesti, questa volta in campionato e al Maradona domenica alle 20:45.