Il telecronista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, soffermandosi sul Napoli:

“Gli 1-0 non sono tutti uguali, in questo il migliore in campo è stato Milinkovic-Savic, il portiere del Torino, con alcune partite fenomenali. Ha vinto bene ed ha vinto bene anche con la Roma con la prima occasione dopo un minuto. Sta rifacendo la stessa operazione fatta alla Juve, al Chelsea ed all’Inter partivi dal quarto posto“.