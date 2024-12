Monica Scozzafava, giornalista in ambito sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Raspadori.

Le sue parole alla radio sull’ex Sassuolo: “Raspadori non andrà lontano da Napoli almeno fino a giugno, a gennaio quindi non andrà da nessuna parte e giocherà contro la Lazio giovedì sera. Non credo che Conte farà tanti cambi perchè parliamo di una squadra forte, ma Jack giocherà e dovrà sfrutttare questa occasione”.