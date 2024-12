L’ex calciatore bianconero, Giancarlo Marocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club:

“Cosa ha pensato Conte dopo aver visto il pareggio della Juventus? Che in Champions ci vado sicuramente, ma non guardando la Juve o le altre ma guardando i suoi. Dalla seconda giornata in poi sono di un’affidabilità pazzesca, fanno sempre quello che gli viene chiesto, fanno sempre le cose giuste“.