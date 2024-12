Gazzetta – Per Conte i giocatori sono dei soldati; la squadra abbraccia il suo generale

La Gazzetta dello Sport ha ha fatto il punto sulla crescita del Napoli di Antonio Conte: “Lo scorso anno il Napoli era una squadra spaurita con una difesa colabrodo e giocatori che non si aiutavano più tra di loro. Una formazione neanche lontana parente di quella che l’anno prima con Spalletti aveva conquistato uno spettacolare scudetto. Conte in pochi mesi è entrato nella testa dei suoi uomini e ha rivoltato il Napoli come un calzino, forgiandolo e compattandolo. Lui parla dei suoi giocatori definendoli soldati e loro ad ogni gol corrono ad abbracciare il proprio generale“.