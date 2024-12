Gazzetta – McTominay decisivo per il cambio modulo come fu anche Vidal per Conte

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Scott McTominay, è risultato decisivo per il cambio modulo di Antonio Conte, proprio come successe con Arturo Vidal all’epoca in cui allenava la Juventus: “Vidal nella Juve, McTominay nel Napoli. Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scozzese. Il risultato non cambia: dopo 14 giornate la Juve era al comando a fine 2011, adesso c’è il Napoli davanti“.