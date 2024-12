Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli.

L’opinionista ha commentato la vittoria di Torino: “Ieri non ho visto il solito Buongiorno. Credo che Conte lo aiuterà molto nel migliorare, noto che guarda un po’ troppo la palla. Lukaku grande protagonista, da 10 in pagella la sua prova. Sta migliorando e può segnare in qualsiasi modo”.