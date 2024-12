Cosmi: “Napoli? Costruito per vincere le partite”

L’allenatore Serse Cosmi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi sul momento del Napoli:

“Ieri s’è visto un grande Napoli, una squadra molto consapevole delle sue possibilità e di come si vincono le partite. Ha messo in campo tanta razionalità e capacità di offendere, prevedendo poi pochi rischi. Il Napoli non vive sulle giocate, ma su una maniera di attaccare reale, convinta. E’ una squadra forte ed equilibrata: solo che la parola ‘equilibrio’ a tanti dà fastidio, ma vince alla fine chi è ‘equilibrato’. Questo Napoli dà l’idea di essere una squadra costruita per vincere le partite“.