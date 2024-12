Cds – Conte simbolo di unione di questo Napoli; il gruppo è la forza degli azzurri

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’importanza di Conte per la squadra: “Conte è l’emblema di un gruppo che solo con uno come lui poteva ritrovarsi in così pochi mesi. E’ dimostrato anche dall’abbraccio emozionante dopo il gol vittoria di Torino. La corsa verso la panchina di McTominay, Lukaku che tira dentro al mischione anche l’allenatore sommerso da tutta la squadra, titolari e panchinari. Un’unione che può rivelarsi l’arma in più di questo Napoli, che si identifica sempre più nel suo condottiero. Di settimana in settimana la squadra continua a fare progressi, soprattutto dal punto di vista offensivo. A Torino ha creato tantissimo davanti, solo un grande Milinkovic ha evitato un divario più ampio. Se riuscirà ancora di più ad abbinare la solidità difensiva alla concretezza in attacco, saranno dolori per tutti. Conte lo sa bene, ha un’altra cilindrata e arriva prima al nocciolo della questione“.