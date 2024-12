L’ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi su Romelu Lukaku:

“Lukaku non è più il trascinatore di 2-3 anni fa e avere centrocampisti con queste caratteristiche nella squadra col belga è importante. Detto ciò, Conte questo Lukaku se lo fa bastare: non pretende più che possa portare la palla per 50-60 metri, non è più in grado di farlo. Ma Conte se lo fa bastare“.