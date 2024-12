ULTIM’ORA SKY – Il Napoli avvia i contatti per Danilo! Il calciatore apre. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha lanciato una notizia di calciomercato che ha del clamoroso. Secondo quanto da lui riportato, il Napoli avrebbe avviato i primi contatti per Danilo, difensore e capitano della Juventus, come possibile rinforzo per il mercato di gennaio. L’idea della dirigenza partenopea è quella di consegnare un difensore ad Antonio Conte al fine di ampliare le sue possibilità di scelta. L’ex Manchester City è un pupillo di Giovanni Manna, che ha già ricevuto un’apertura ad un possibile cambio di casacca. Il brasiliano, inamovibile sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha trovato poco spazio nel nuovo corso avviato da Thiago Motta, motivo per cui dovrà valutare bene il suo futuro. Tuttavia, molto dipenderà dalla volontà della società bianconera. Infatti, in casa Juventus c’è un urgente bisogno di difensori, visti gli infortuni di lungo corso di Bremer e di Cabal. In attesa di capire cosa vorrà fare la Vecchia Signora, il Napoli si sta muovendo per esperienza e affidabilità.