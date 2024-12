Torino-Napoli: le scelte di Vanoli e Conte

È tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Napoli, partita in programma oggi per la 14ª giornata di Serie A. Il match, che si disputerà allo stadio Olimpico Grande Torino, avrà inizio alle ore 15:00 e vedrà affrontarsi le squadre di Vanoli e Conte. Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Napoli:



TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskelia. All. Conte